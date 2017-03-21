MLB》搶投開幕戰 陳偉殷明晨先發戰太空人

陳偉殷明天凌晨1點先發對戰太空人。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕上一場未隨隊出征大都會的馬林魚左投陳偉殷，僅在球隊分組賽出賽，而第四度春訓熱身賽登板時間出爐，預計在明天凌晨1點先發迎戰太空人。

陳偉殷春訓前2場共先發3局僅被敲1支安打無失分，用球數都相當精簡，但第3場遇亂流，3局挨4安失2分，被雙城J.R.墨菲（John Ryan Murphy）和韓籍重砲朴炳鎬各敲出1轟，承擔敗投，還被強襲球擊中膝蓋。

陳偉殷原定16日要登板先發，但卻被留在球隊進行分組賽，先發5.1局用了71球，投球數是春訓以來最多，也證明攜蓋並無大礙。

陳偉殷在春訓熱身賽合計先發3場，6局共用41球，投出4次三振，拿下0勝1敗，防禦率3.00。