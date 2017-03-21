NBA》「浪花兄弟」合飆57分 勇士季賽橫掃雷霆
2017/03/21 11:28
柯瑞今天表現力壓魏斯布魯克。（USA TODAY Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕勇士今天與雷霆進行本季例行賽的最後一次交手，「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手轟下14顆三分球，合攻57分率領勇士以111：95大勝雷霆，例行賽對戰取得4勝0敗的壓倒性勝利。
雷霆第2節進攻大當機，只拿下17分種下敗因，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）此役不再神勇，全場只攻下15分、8籃板、7助攻，他今天遭勇士嚴加看管，16投僅4中，命中率2成5，得分寫下個人本季第2低紀錄。
這場比賽雙方打得火熱，柯瑞、魏少2人在半場結束前一度發生肢體衝突，但雷霆士氣並未被拉抬起來，團隊三分球21投僅4中，命中率只有19％，對比勇士的45.5％三分球命中率是天差地遠。
柯瑞全場投進7記三分球共拿下23分6助攻，湯普森也飆進7顆三分彈，拿下全場最高的34分。賽後勇士戰績續居西部首位，雷霆戰績則被灰熊追平，目前暫時並列西部第6名。
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