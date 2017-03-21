經典賽》兼具球技與球品 莫里納賽後安慰巴倫汀

莫里納賽後安慰巴倫汀。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各今在延長賽以4：3險勝荷蘭，當家捕手莫里納（Yadier Molina）同樣功不可沒，雖然此役僅敲1支安打，守備上幾乎幫球隊守下3分，賽後更對展現風度，安慰前一局被近身球惹毛的巴倫汀。

10局上，波多黎各22歲終結者狄亞茲（Edwin Díaz）投出100英里的近身球，讓巴倫汀非常不爽，雙方起了口角，當時莫里納就不停安撫巴倫汀，不過巴倫汀最後還是被三振出局，無奈看著霸氣的狄亞茲，鬱悶到極點。

荷蘭最後被敲高飛犧牲打，波多黎各全隊興奮不已，不過莫里納不忘安慰沮喪的巴倫汀，展現運動家風範。

莫里納此役打擊較無發揮，但是在首局靠著牽制讓2名跑者出局，避免巴倫汀的全壘打造成重傷害；5局上，他在不觸犯本壘攻防戰規則之下，技巧的擋住跑者滑壘，再度幫助球隊擋下1分。

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