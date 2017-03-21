經典賽》牽制之神！莫里納2傳球抓到2出局（影音）
2017/03/21 09:40
〔體育中心／綜合報導〕荷蘭開局就展開攻勢，前三名打者分別以2支安打、觸身球上壘，離奇的是場上竟變成2出局，原來是波多黎各鐵捕莫里納（Yadier Molina）靠著牽制幫助投手抓出局數。
荷蘭西蒙斯、柏格茲率先靠安打與觸身球上壘，就在普洛法打擊時，莫里納牽制二壘，西蒙斯來不及回壘，只能硬衝三壘被觸殺出局，不過柏格茲也上到二壘。
接著，普洛法又敲出安打，右外野手將球回傳給莫里納，二壘跑者柏格茲停在三壘，但是莫里納看到普洛法正在慶祝安打，冷不防傳向一壘牽制，竟然抓到未即時回壘的普洛法。
莫里納的2個神牽制後來證明它的重要性，因為荷蘭重砲巴倫汀隨即轟出全壘打，若非莫里納掌握全場狀況，波多黎各首局就會被攻下大局。
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