經典賽Live》波多黎各又轟 3：2超前荷蘭
2017/03/21 10:15
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荷蘭
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波多黎各
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第二局
2下，波多黎各李維拉（T.J. Rivera）轟出陽春砲，超前比分。
第一局
1下，波多黎各柯瑞亞回擊2分砲，瞬間追平比分。
1上，荷蘭巴倫汀轟出2分砲，本屆經典賽第4轟，先馳得點。
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賽前報導
經典賽4強賽今早9時開打，荷蘭球星葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）爆出右肩受傷，目前已回母隊洋基休養，確定錯過今天對上波多黎各的比賽。《點我看完整新聞》
先發打線：
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荷蘭
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棒次
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波多黎各
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Simmons, SS
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1
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Pagán, LF
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Bogaerts, 3B
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2
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Lindor, SS
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Profar, CF
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3
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Correa, 3B
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Balentien, RF
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4
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Beltrán, DH
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Schoop, 2B
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5
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Molina, C
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Zarraga, C
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6
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Baez, 2B
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Caster, 1B
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7
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Rosario, RF
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Smith, DH
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8
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Rivera, 1B
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Sams, LF
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9
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Fuentes, CF
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Rick Van den Hurk
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投手
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Jorge Lopez
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