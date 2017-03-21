經典賽Live》波多黎各又轟 3：2超前荷蘭

2017/03/21 10:15

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

荷蘭

2

0

0

 

 

 

 

 

 

2

4

0

波多黎各

2

1

 

 

 

 

 

 

 

3

5

0

第二局

2下，波多黎各李維拉（T.J. Rivera）轟出陽春砲，超前比分。

第一局

1下，波多黎各柯瑞亞回擊2分砲，瞬間追平比分。

1上，荷蘭巴倫汀轟出2分砲，本屆經典賽第4轟，先馳得點。

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賽前報導

經典賽4強賽今早9時開打，荷蘭球星葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）爆出右肩受傷，目前已回母隊洋基休養，確定錯過今天對上波多黎各的比賽。《點我看完整新聞》

先發打線：

荷蘭

棒次

波多黎各

Simmons, SS

1

Pagán, LF

Bogaerts, 3B

2

Lindor, SS

Profar, CF

3

Correa, 3B

Balentien, RF

4

Beltrán, DH

Schoop, 2B

5

Molina, C

Zarraga, C

6

Baez, 2B

Caster, 1B

7

Rosario, RF

Smith, DH

8

Rivera, 1B

Sams, LF

9

Fuentes, CF

Rick Van den Hurk

投手

Jorge Lopez

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