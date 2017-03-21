經典賽》巴倫汀這轟太霸氣 美球迷：史上最狂甩棒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽狀況超火的荷蘭重砲巴倫汀，今天首局就擊出全壘打，開轟當下霸氣將球棒甩向旁邊，讓不少美國球迷直呼，「史上最狂甩棒之一」

根據數據顯示，巴倫汀這轟飛行速度達111英哩（約178.6公里），距離長達422英呎，不輸給美國「怪力男」史坦頓對多明尼加117.3英哩、424英呎的怪力轟。

不少美國球迷也開心複習巴倫汀在日職的恐部成就，指出他在2013年439打數轟出60發全壘打，速度勝過超過魯斯（Babe Ruth）在1927年的540打數60轟。

巴倫汀轟出這發全壘打後，暫時以4轟12打點14安打暫居經典賽三冠王。

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