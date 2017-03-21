經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
2017/03/21 10:43
〔體育中心／綜合報導〕千萬別得意忘形，向來是棒球場上的鐵律，荷蘭普洛法（Jurickson Profar）今天在一壘慶祝安打反被觸殺，成為球迷瘋狂熱議的焦點。
普洛法今在首局二壘有人擊出安打，雖然跑者沒能回壘得分，仍然跟休息室隊友開心慶祝，卻忘記對方捕手是8屆金手套的莫里納（Yadier Molina），一個閃神，發現自己在距離壘包半步之隔遭觸殺，臉色當場跨下來，回休息室還怒槌頭盔。
球迷們紛紛熱議這個搞笑鏡頭，「笑到不行，停不下來」、「莫里納的棒球IQ真瘋狂」、「擔心自己不夠帥？（搖頭）」、「讓棒球再次偉大，普洛法做到了」、「本屆經典賽最經典畫面之一」
普洛法錯愕出局：
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