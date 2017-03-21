經典賽》沒有極限 巴耶茲神迴避躲過必死球（影音）
2017/03/21 11:41
〔體育中心／綜合報導〕波多黎各巴耶茲（Javier Baez）不只會「no-look tag（不看人觸殺）」，今天還展現他的滑壘技巧，盜上三壘壘包。
4局下，巴耶茲安打上壘，在李維拉（T.J. Rivera）打擊時，發動盜壘欲上三壘，雖然球比人先到，但是巴耶茲先用側身滑壘躲過觸殺，再換左手觸摸被三壘手左腳擋住的壘包，展現超級精湛的滑壘技巧。
裁判起初判決出局，巴耶茲激動地對自家休息室示意這球是安全上壘，波多黎各總教練相信自家子弟兵，提出挑戰，果真被改判。還有球迷幽默提出大哉問，「如果巴耶茲自己觸殺自己會發生什麼事情？」
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