經典賽》捕手完美教材 莫里納一個細節少掉1分（影音）
2017/03/21 12:20
〔體育中心／綜合報導〕身為場上指揮官，捕手有許多眉角來展現其隱性價值，波多黎各鐵捕莫里納（Yadier Molina）今對荷蘭的本壘阻擋就是最好的例子。
5局上，巴倫汀在2出局擊出二壘打，隨後故意四壞史構普，結果被薩拉加（Shawn Zarraga）擊出二壘打，荷蘭欲搶攻2分，波多黎各在精準轉傳之下，成功擋住第二名跑者，沒讓荷蘭隊超前比分。
荷蘭要求重播輔助判決，結果放慢來看發現莫里納的左腳非常有技巧的擋住跑者滑壘的左腿，近年來棒球規則規定捕手不得擋住跑者回壘的路線，但是莫里納的身軀沒有阻擋，只用左腳就隔絕跑者的腳，漂亮詮釋這次本壘攻防戰。
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