經典賽》銜命先發抗美 菅野智之要挑戰0失分

日本武士隊準決賽強碰美國。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊明將對決地主美國力拚冠軍戰門票，監督小久保裕紀今於練習結束後宣布，將先發重任交給王牌菅野智之，並提出兩大關鍵囑咐球員，而身負重任的菅野表示會盡力不失分以回應監督信任。

「我決定託付給菅野是因為，他是我選過最棒的日本投手。」小久保強調對美國是場必勝之戰，有別於前兩輪比賽都在東京主場進行，可能被為數不少的美國球迷包圍，因此囑咐球員，首要之務就是不能被球場氛圍影響，點出平常心的重要。

再者，打出有深度的比賽是贏球必要條件，打線能否適時發揮將是一大關鍵。小久保希望球員能從美國先發洛克（Tanner Roark）手中搶下分數，對上後援投手也能保持侵略性，「一開始若成功搶分，比賽後半就能以領先之姿進行調度。」小久保說。

小久保監督細心囑咐球員。（資料照，美聯社）

被賦予先發重任的菅野則說，自己是在候機室接獲監督指示，能獲雪恥機會他深表感激，「我對自己上一輪的表現很不滿意（對古巴先發4局責失4分），很感謝監督給我機會彌補。」菅野坦言自己有些焦慮，但決定相信隊友，將盡力壓制對手。

「我知道我有用球量限制，但我不在乎，我要竭盡所能地投。」菅野表示就算三壘有人，只要搶到第三個出局數，就一分也不會丟，「不管讓多少打者上壘，我都會盡力做好投手的工作，不讓他們回壘得分。」

菅野智之銜命抗美力保不失分。（取自侍JAPAN）