NBA》新秀爸頻開砲 詹姆斯反擊：別再講我小孩

詹姆斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日竄起的選秀新秀朗佐（Lonzo Ball）有一位非常愛放話的老爸波爾（LaVar Ball），他日前公開評論NBA巨星的爸爸通常不太會有成就，像是柯瑞（Stephen Curry），還直接點名騎士球星詹姆斯（LeBron James ）的孩子，此舉惹怒詹姆斯，反擊要波爾別再提及他的家人。

波爾日前表示，詹姆斯兒子會因為爸爸的光環，背負外界高度的期待，之後反而會因為壓力而表現不好。此番言論惹惱詹姆斯，直言要波爾別再提到他的小孩以及家人。「別再從你嘴裡講出我小孩的名字，波爾可以談他的品牌、他的兒子，談籃球或是我，但是別再談論我的家人。」

雖然詹姆斯不滿波爾的言論，但對於他的兒子朗佐，詹姆斯還是讚譽有加，表示喜歡郎佐，並喜歡他的比賽。朗佐目前為加州大學洛杉磯分校主力，被預期為今年選秀中前三名的球員。