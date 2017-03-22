經典賽》王貞治肯定日本隊 可以抬頭挺胸回家
2017/03/22 17:16
王貞治。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／綜合報導〕雖然日本隊未能打進經典賽冠軍戰，曾領軍贏得第一屆經典賽冠軍的王貞治仍給予肯定，王貞治表示，日本隊可以抬頭挺胸回家。
王貞治指出，這一戰勝敗在一線之間，日本隊的比賽內容是及格的，尤其投手表現更超乎預期。
王貞治也特別勉勵日本隊監督總教練小久保裕紀，王貞治表示，背負日本國旗的壓力，只有穿過這套球衣的人才會了解，監督的壓力更是無人能比，希望小久保能保持自信，不要因為輸球而灰心喪志。
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