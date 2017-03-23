經典賽》總票房出爐！南韓最慘、美波爭冠拉尾盤

本屆經典賽的票房相當亮眼。（歐新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕2017世界棒球經典賽今天落幕，不但美國隊再度偉大拿下歷史首冠，票房更打破前3屆賽事的紀錄，光是冠軍戰就吸引超過5萬球迷進場，成為歷史新猷。

根據經典賽官方統計，本屆從小組賽開始算起，平均每場觀眾為2萬4337人，其中以東京的B組最熱門，場均觀眾多達3萬4422人，邁阿密的C組以2萬7313居次，墨西哥的D組場均1萬2279人排第3，首爾的A組票房最差，平均觀眾只有8714人。

八強複賽位於東京的E組同樣開出亮眼票房，場均觀眾達3萬4845人，而聖地牙哥的F組則有2萬4318人，與美國本土的預賽相比票房稍有下滑。

最終四強在冠軍戰美國與波多黎各的地主球迷拉抬下，3場下來平均觀眾飆到3萬6631人，總計本屆經典賽的總票房將近一百萬人次，也難怪大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）會笑的合不攏嘴，並對2021年的第5屆賽事充滿信心。

本屆經典賽票房如下：

四強決賽 組合 人數 備註 美波 51565 冠軍戰 美日 33462 荷波 24865 平均 36631 地點 道奇球場

八強F組 組合 人數 備註 美多 43002 波委 20778 美波 32463 委多 16390 委美 16635 多波 16637 平均 24318 地點 教士球場

八強E組 組合 人數 備註 以日 43179 荷古 40680 古日 32717 荷以 5017 日荷 44326 古以 43153 平均 34845 地點 東京巨蛋

D組 組合 人數 備註 委義 1783 加賽 墨委 15489 義波 11924 波墨 15467 委義 12187 委波 14806 墨義 14296 平均 12279 地點 墨西哥

C組 組合 人數 備註 加美 22303 多哥 36952 美多 37446 哥加 17209 哥美 22580 加多 27388 平均 27313 地點 馬林魚球場

B組 組合 人數 備註 中日 40053 澳古 38050 澳中 3013 日澳 41408 中古 39102 古日 44908 平均 34422 地點 東京巨蛋

A組 組合 人數 備註 韓台 12000 荷以 2739 台荷 3606 韓荷 15184 以台 3287 以韓 15470 平均 8714 地點 高尺洞巨蛋