經典賽》總票房出爐！南韓最慘、美波爭冠拉尾盤
本屆經典賽的票房相當亮眼。（歐新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕2017世界棒球經典賽今天落幕，不但美國隊再度偉大拿下歷史首冠，票房更打破前3屆賽事的紀錄，光是冠軍戰就吸引超過5萬球迷進場，成為歷史新猷。
根據經典賽官方統計，本屆從小組賽開始算起，平均每場觀眾為2萬4337人，其中以東京的B組最熱門，場均觀眾多達3萬4422人，邁阿密的C組以2萬7313居次，墨西哥的D組場均1萬2279人排第3，首爾的A組票房最差，平均觀眾只有8714人。
八強複賽位於東京的E組同樣開出亮眼票房，場均觀眾達3萬4845人，而聖地牙哥的F組則有2萬4318人，與美國本土的預賽相比票房稍有下滑。
最終四強在冠軍戰美國與波多黎各的地主球迷拉抬下，3場下來平均觀眾飆到3萬6631人，總計本屆經典賽的總票房將近一百萬人次，也難怪大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）會笑的合不攏嘴，並對2021年的第5屆賽事充滿信心。
本屆經典賽票房如下：
|
四強決賽
|
組合
|
人數
|
備註
|
美波
|
51565
|
冠軍戰
|
美日
|
33462
|
|
荷波
|
24865
|
|
平均
|
36631
|
|
地點
|
道奇球場
|
|
八強F組
|
組合
|
人數
|
備註
|
美多
|
43002
|
|
波委
|
20778
|
|
美波
|
32463
|
|
委多
|
16390
|
|
委美
|
16635
|
|
多波
|
16637
|
|
平均
|
24318
|
|
地點
|
教士球場
|
|
八強E組
|
組合
|
人數
|
備註
|
以日
|
43179
|
|
荷古
|
40680
|
|
古日
|
32717
|
|
荷以
|
5017
|
|
日荷
|
44326
|
|
古以
|
43153
|
|
平均
|
34845
|
|
地點
|
東京巨蛋
|
|
D組
|
組合
|
人數
|
備註
|
委義
|
1783
|
加賽
|
墨委
|
15489
|
|
義波
|
11924
|
|
波墨
|
15467
|
|
委義
|
12187
|
|
委波
|
14806
|
|
墨義
|
14296
|
|
平均
|
12279
|
|
地點
|
墨西哥
|
|
C組
|
組合
|
人數
|
備註
|
加美
|
22303
|
|
多哥
|
36952
|
|
美多
|
37446
|
|
哥加
|
17209
|
|
哥美
|
22580
|
|
加多
|
27388
|
|
平均
|
27313
|
|
地點
|
馬林魚球場
|
|
B組
|
組合
|
人數
|
備註
|
中日
|
40053
|
|
澳古
|
38050
|
|
澳中
|
3013
|
|
日澳
|
41408
|
|
中古
|
39102
|
|
古日
|
44908
|
|
平均
|
34422
|
|
地點
|
東京巨蛋
|
|
A組
|
組合
|
人數
|
備註
|
韓台
|
12000
|
|
荷以
|
2739
|
|
台荷
|
3606
|
|
韓荷
|
15184
|
|
以台
|
3287
|
|
以韓
|
15470
|
|
平均
|
8714
|
|
地點
|
高尺洞巨蛋
|
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