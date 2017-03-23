經典賽》總票房出爐！南韓最慘、美波爭冠拉尾盤

2017/03/23 17:46

本屆經典賽的票房相當亮眼。（歐新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕2017世界棒球經典賽今天落幕，不但美國隊再度偉大拿下歷史首冠，票房更打破前3屆賽事的紀錄，光是冠軍戰就吸引超過5萬球迷進場，成為歷史新猷。

根據經典賽官方統計，本屆從小組賽開始算起，平均每場觀眾為2萬4337人，其中以東京的B組最熱門，場均觀眾多達3萬4422人，邁阿密的C組以2萬7313居次，墨西哥的D組場均1萬2279人排第3，首爾的A組票房最差，平均觀眾只有8714人。

八強複賽位於東京的E組同樣開出亮眼票房，場均觀眾達3萬4845人，而聖地牙哥的F組則有2萬4318人，與美國本土的預賽相比票房稍有下滑。

最終四強在冠軍戰美國與波多黎各的地主球迷拉抬下，3場下來平均觀眾飆到3萬6631人，總計本屆經典賽的總票房將近一百萬人次，也難怪大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred會笑的合不攏嘴，並對2021年的第5屆賽事充滿信心。

本屆經典賽票房如下：

四強決賽

組合

人數

備註

美波

51565

冠軍戰

美日

33462

　

荷波

24865

　

平均

36631

　

地點

道奇球場

　

八強F組

組合

人數

備註

美多

43002

　

波委

20778

　

美波

32463

　

委多

16390

　

委美

16635

　

多波

16637

　

平均

24318

　

地點

教士球場

　

八強E組

組合

人數

備註

以日

43179

　

荷古

40680

　

古日

32717

　

荷以

5017

　

日荷

44326

　

古以

43153

　

平均

34845

　

地點

東京巨蛋

　

D組

組合

人數

備註

委義

1783

加賽

墨委

15489

　

義波

11924

　

波墨

15467

　

委義

12187

　

委波

14806

　

墨義

14296

　

平均

12279

　

地點

墨西哥

　

C組

組合

人數

備註

加美

22303

　

多哥

36952

　

美多

37446

　

哥加

17209

　

哥美

22580

　

加多

27388

　

平均

27313

　

地點

馬林魚球場

　

B組

組合

人數

備註

中日

40053

　

澳古

38050

　

澳中

3013

　

日澳

41408

　

中古

39102

　

古日

44908

　

平均

34422

　

地點

東京巨蛋

　

A組

組合

人數

備註

韓台

12000

　

荷以

2739

　

台荷

3606

　

韓荷

15184

　

以台

3287

　

以韓

15470

　

平均

8714

　

地點

高尺洞巨蛋

　

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