自由車》2017年環台公路大賽 網路全程直播
2017/03/24 15:39
瑞典米捷亞職業隊提爾勞德（右二）二度來台。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕2017國際自由車環臺公路大賽週日於台北市政府前廣場揭開序幕，路線規劃和賽事安排深獲各國車隊肯定，今年環臺賽最大創舉，是首度有網路平臺全程直播賽事，讓自由車迷可即時掌握最新戰況。
五站賽事分別是台北市站、新北市站、桃園市站、南投縣站及屏東縣站，環臺賽1988年開始舉辦，2012年起升級為2.1級亞巡賽事。
今年環臺賽將有21支來自世界各地的職業車隊或國家隊參賽，包括美國聯合赫斯車隊、義大利尼伯車隊和美國諾瓦車隊等3支UCI二級職業車隊、15支洲際（三級）車隊和3支國家隊。
今天下午主辦單位舉辦賽事記者會，共有兩支職業隊與會，瑞典米捷亞職業隊、美國毅百特KHS隊，其中米捷亞隊、挪威籍車手提爾勞德二度來台，他希望搶下第一站城市繞圈賽首位，期盼穿上黃衫。
國際自由車環台公路大賽週日將於台北市登場。（記者卓佳萍攝）
體育署長林德福為記者會致詞。（記者卓佳萍攝）
體育署長林德福為記者會致詞。（記者卓佳萍攝）
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