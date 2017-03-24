中職》再次打開幕戰 增菘瑋感覺像作夢

增菘瑋今年來到富邦悍將，期待東山再起。（記者羅志朋攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕增菘瑋今年重回職棒，開季將從一軍出發，想到相隔1年後再次參加開幕戰，不禁笑說：「感覺像在作夢一樣！」

經過完整春訓的調整，增菘瑋自認狀況滿穩定的，他感謝富邦悍將的教練團，「在這裡的訓練很自由，可以跟教練討論，然後按照自己的步調走，節奏很明快，也沒有壓力。」他說。

增菘瑋表示，因為經歷過投球失憶的階段，來富邦後常告訴自己「不要著急，照球隊給的去做，不要多做什麼」，教練團也給他很大的，「葉總要我大膽去投，不要害怕，聽起來就滿安心的。」他說。

開季就被放入26人名單，增菘瑋不否認有點驚訝，但不會特別去想明天是開幕戰，「沒想到這麼快就在一軍，感覺像在作夢一樣，心情當然很開心，但也很穩定，不過就是1場比賽。」他說。

增菘瑋。（記者羅志朋攝）

增菘瑋。（記者羅志朋攝）