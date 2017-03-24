MLB》復出遇挫折 建仔麻吉張伯倫遭釋出
2017/03/24 19:33
張伯倫遭釀酒人釋出。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕去年季後與釀酒人簽下小聯盟約的前洋基火球投手張伯倫（Joba Chamberlain），昨天被球團釋出，重返大聯盟之路遭遇挫折。
張伯倫的大聯盟生涯從洋基開始，與王建民當過隊友，但生涯一直無法找到最佳定位，2014年離開洋基後，輾轉效力過老虎、皇家、印地安人等隊，生涯10年的成績是25勝21敗、防禦率3.81。
去年張伯倫出賽20場就受傷，留下20局、2.25的防禦率後被印地安人釋出，季後他獲釀酒人的小聯盟合約另起爐灶，雖然春訓出賽8場防禦率僅3.38，但8局投球就送出5個保送，顯然讓釀酒人不太滿意。
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