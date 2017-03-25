MLB》馬林魚公布開幕戰先發 陳偉殷落後段輪值

2017/03/25 09:07

沃奎茲。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕旅美投手陳偉殷無緣蟬聯開幕戰先發，馬林魚今天公布新同學沃奎茲（Edinson Volquez）將擔任開幕戰先發投手，而殷仔被列入後段輪值。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）今公布先發投手輪值，沃奎茲扛頭牌，史崔利（Dan Straily）為二號先發，在來是柯勒（Tom Koehler），陳偉殷則是第四號先發，而第五號先發還未決定，將從康利（Adam Conley）和伍雷納（Jose Urena）兩人之間擇其一。

沃奎茲生涯第5度扛起開幕戰重任，他聞訊時相當驚訝並表示，一轉到新的球隊就有很好的機會證明自己，他會全力以赴。

陳偉殷為第4號先發，新賽季首場先發預計是4月8日早上7點，將在客場出戰大都會。

陳偉殷。（今日美國）

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