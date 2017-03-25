NBA》布克70分創記錄 矮湯：追逐數據很怪異

克勞德（左）與湯瑪斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽當家球星布克（Devin Booker）今日在對上塞爾提克一役攻下70分，成為NBA史上最年輕完成這項壯舉的球員。但綠衫軍I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）與克勞德（Jae Crowder）卻不太認同。

布克雖攻下70分，但太陽終場仍以120：130敗給塞爾提克。綠衫軍當家控衛I.湯瑪斯在賽後接受訪問時就直言，太陽隊的行為很詭異。「他們做的事很怪異，我從沒看過有人像那樣追逐數據，他們不停地叫著暫停，在我們領先超過15分後還持續犯規。很明顯地，太陽試圖讓布克有更多得分機會。你必須把光環給布克，我的意思是，70分非常多，這樣的比賽在任何一個聯盟都會是地獄級的比賽，他們最後做到了，你甚至不能對球員感到生氣。」

而被問到是否覺得太陽的做法對塞爾提克不尊重時，I.湯瑪斯並沒有正面回應，而是說：「我們贏了比賽，我們現在擔心的是季後賽，而他們則是在煩惱籤運。」

克勞德則是在Instagram上留言引發戰火，他在太陽隊的賽後合影留言「沒見過這麼多人輸球還那麼開心。」此番言輪引發布克親上火線回應「你守不住我。」克勞德隨後又馬上回嗆，「我是在說圍繞你旁邊的那些人，但算了，明年見囉！」暗酸太陽已無緣進季後賽。

克勞德在太陽全隊合照下留言嗆聲。（取自網路）

布克今砍下70分，創生涯新高。（美聯社）