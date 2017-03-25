高球》日本AXA女子高球賽第2回合 蔡佩穎衝上第5

蔡佩穎。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將蔡佩穎今天在日本LPGA巡迴賽AXA女子高球賽第2回合，打出兩個博蒂、無柏忌的70桿，總計139桿上升到並列第5名。

這場比賽所在的宮崎縣今天的天氣不理想，從清早就雨勢不斷，溫度降到9度，女將們打得特別辛苦。蔡佩穎卻能保持無柏忌，相當不容易，第2回合比賽中段，她一度衝到第3名，最後以兩桿之差暫時並列第5。

劉依貞今天花了73桿，2個博蒂、3個柏忌，目前總計144桿並列23名。盧曉晴博蒂、柏忌各打3個，平盤72桿完賽，總計145桿並列33名。

日本女將柏原明日架這回合飆出66桿，川岸史果打出67桿，兩人同以137桿躍居並列領先。渡邊彩香71桿作收，她以138桿和香妻琴乃並列第3。

連續兩年獲得日本LPGA賞金后的南韓名將李寶美，今天因為最後1洞意外的罰桿，以76桿作收，總計148桿正好1桿之差遭到淘汰。

李寶美這回合從第10洞出發，她和其他女將一樣在雨中苦戰。打回前9洞她多吞了兩個柏忌，掉到晉級線邊緣，最後1洞開球後，她的球落在長草區的臨時積水，依規則她可以免罰脫離，她拋球之後卻忘了今天較佳球位規則只限球道，長草區不適用，結果她看球上有泥土，就順勢標示球位拾起擦球，這個動作讓她被罰1桿，最後吞了柏忌，讓她遭到淘汰。

這是她自2013年11月伊藤園女子高球賽被淘汰之後，相隔3年4個月又1次未能晉級決賽。其間只有去年日本女子公開賽因為身體不適棄賽。