中職兩地開打、SBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播
2017/03/26 07:06
福瑞多。（資料照，記者郭羿婕攝）
早安，假期的最後一天，《自由體育》替讀者獻上精采賽事!
棒球季正式開打，今晚中信兄弟將回到台中洲際主場迎戰統一獅，兄弟推出洋投艾迪頓主投，統一獅則是由大聯盟級洋投福瑞多先發登板；另一場賽事，富邦悍將今在新莊主場迎戰桃猿，富邦將派出洋投神盾先發，而桃猿則是推出賽格威。
SBL將進入冠軍賽，昨日達欣靠著林冠綸末節兩顆三分彈，率隊以71：61氣走裕隆，系列戰取得1：0領先，今晚兩隊聯盟老牌再度較勁，記得鎖定《自由體育》文字直播！
NBA
08：30 尼克 vs. 馬刺（緯來體育）
11：00 爵士 vs. 快艇（緯來體育D-Live）
SBL
19：00 達欣 vs. 裕隆（緯來體育、愛爾達體育、緯來精彩）
CPBL
17：05 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 （愛爾達足球、CPBL TV）
17：05 統一7-ELEVEn vs. 中信兄弟 （愛爾達育樂、緯來育樂、CPBL TV）
MLB春訓
06：00 教士隊 vs. 巨人 （Fox體育）
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