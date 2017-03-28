中職》艾迪頓確定轉戰韓職 兄弟新洋投下週來台

2017/03/28 16:06

艾迪頓轉戰韓職。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟今天日宣布，洋投艾迪頓將赴韓職發展，球團網羅的新洋投預計於下週一上午抵台。

艾迪頓去年季中加盟中信兄弟，今年季前還隨中職聯隊前往日本參加「2017中職日職對抗賽」，交出3局失1分的好投，吸引韓職球探注意。

艾迪頓將加盟樂天巨人隊，成為繼雷鵬、銳斯、強森、尤猛、羅力（雷力）、希克、泰霸、神盾後，於效力中職球隊當季或隔年轉戰韓職的洋投。

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