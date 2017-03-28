中職》艾迪頓確定轉戰韓職 兄弟新洋投下週來台
2017/03/28 16:06
艾迪頓轉戰韓職。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟今天日宣布，洋投艾迪頓將赴韓職發展，球團網羅的新洋投預計於下週一上午抵台。
艾迪頓去年季中加盟中信兄弟，今年季前還隨中職聯隊前往日本參加「2017中職日職對抗賽」，交出3局失1分的好投，吸引韓職球探注意。
艾迪頓將加盟樂天巨人隊，成為繼雷鵬、銳斯、強森、尤猛、羅力（雷力）、希克、泰霸、神盾後，於效力中職球隊當季或隔年轉戰韓職的洋投。
相關新聞
- 中職》兄弟去年第1指名 18歲陳琥完成二軍初先發！
- 中職》夯團「玖壹壹」也難救 兄弟開幕戰觀眾4年來最低
- 中職》富邦行銷再出招 悍將球迷淚推：太狂了
- 兄弟早到球場枯等 史總軍令自傷
- 搭捷運直達球場 等28年今「猿」夢
推薦新聞
-
NBA》贏球開心 林書豪變身「豪老師」教隊友講中文（影音）2017/03/28 16:15
-
NBA》魔術洛斯用360度大爆扣 問候老東家球迷（影音）2017/03/28 14:40
-
日職》誰是洋聯各隊天敵 球迷直指大谷翔平2017/03/28 13:57
-
日職》新球季改當終結者？大谷翔平球速上看170公里2017/03/28 13:43
-
NBA》差拓荒者就胡牌 魏少與驚人紀錄擦身過2017/03/28 13:12