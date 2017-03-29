NBA》國泰趣味挑戰賽 中興大學校隊內戰
2017/03/29 12:17
中興大學校隊大前鋒陸貫中（左）拿下技術挑戰賽冠軍，他賽後與教練賈凡合影。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台中報導〕國泰NBA Youth Maddness中部校園巡禮來到中興大學戶外籃球場，球星馬里昂親臨現場，大學生們熱烈參與現場活動，中興校隊球員陸貫中最後擊敗球隊射手隊長李秉宏，拿下技術挑戰賽第一名，他笑稱：「這輩子運氣好像都用完了。」
陸貫中四強賽時在技術挑戰賽最後階段三分球，僅花一球就投進，決賽時也是一球命中，教練賈凡在一旁調侃學生，「比賽都沒這麼準，看來要讓他改打得分後衛了。」陸貫中是球隊大前鋒，隊長李秉宏則是隊上射手。
中興大學籃球隊今年參加大專籃球聯賽甲二級，陸貫中表示，下一個學年目標是闖進甲一級，今年他們在甲二級以第九名作收。
馬里昂手臂上刺有「駭客」英文字樣的刺青。（記者卓佳萍攝）
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