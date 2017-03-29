WWE》摔角女星流出超狂3P片 未婚夫力挺照樣迎娶

佩姬外型亮麗加上摔角技巧狂野，深獲摔迷們喜愛，生涯一共拿過2次WWE女子佳人冠軍及1次NXT女子冠軍。（圖擷自網路）

〔體育中心／綜合報導〕前美國職業摔角（World Wrestling Entertainment，簡稱WWE）女子冠軍佩姬（Paige），日前手機遭駭客入侵，性愛淫照以及3P影片都被外流，引發軒然大波，今天她在推特上發出聲明，表示這段時間不堪醜聞打擊，一度想做傷害自己的事。

佩姬表示，自己會如此痛苦不只是因為有數百萬人告訴她性愛影片被流出，而是這次事件嚴重影響到她的家人、丈夫，讓她感到相當自責。

她說：「最讓我擔心的是，我的老公會不會這樣離開我？我的家人會不會拒絕我？但我慶幸她們毫無怨言的支持我，因為他們知道我是怎樣的人。」

雖然佩姬身陷3P性愛醜聞，但未婚夫德里奧（Alberto Del Rio）對她的愛意仍不變，不但不計較3P性愛影片，還在IG上發文向女友深情告白，表示2人的婚禮照常舉行，成為佩姬最大的後盾。

佩姬不雅照遭到駭客流出，有許多張她對著鏡子搔首弄姿的裸拍。（圖擷自網路）

駭客還流出一段4分鐘的不雅影片，佩姬跨坐在一名黑人猛男上猛搖，旁邊還有一名白人男子拍攝的3P景象。（圖擷自網路）

佩姬的未婚夫德里奧發文力挺女友。（取自網路）