MiLB》紅襪年度投手超詭譎投法 美媒：他在跳舞？（影音）

〔體育中心／綜合報導］19歲投手洛德（Roniel Raudes）是備受紅襪期待的新秀，但在他登上大聯盟前，他詭異的投球準備動作先吸引ESPN記者洛爾（Keith Law），納悶地在臉書詢問球迷，「他是在跳舞嗎？」

影片中的洛德要投球前，手會先環繞頭部一圈，配合蹲低的姿勢，確實很像在跳舞，洛爾說，這場比賽每一球都是同樣的詭異姿勢，持續了5局。

洛德在2014年7月以25萬美元簽約金加盟紅襪，年僅19歲的他去年在1A繳出11勝6敗、防禦率3.65的成績，獲選為2016年紅襪小聯盟年度最佳投手，未來可望成長為大聯盟後段輪值先發。