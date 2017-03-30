MiLB》紅襪年度投手超詭譎投法 美媒：他在跳舞？（影音）
2017/03/30 13:35
〔體育中心／綜合報導］19歲投手洛德（Roniel Raudes）是備受紅襪期待的新秀，但在他登上大聯盟前，他詭異的投球準備動作先吸引ESPN記者洛爾（Keith Law），納悶地在臉書詢問球迷，「他是在跳舞嗎？」
影片中的洛德要投球前，手會先環繞頭部一圈，配合蹲低的姿勢，確實很像在跳舞，洛爾說，這場比賽每一球都是同樣的詭異姿勢，持續了5局。
洛德在2014年7月以25萬美元簽約金加盟紅襪，年僅19歲的他去年在1A繳出11勝6敗、防禦率3.65的成績，獲選為2016年紅襪小聯盟年度最佳投手，未來可望成長為大聯盟後段輪值先發。
相關新聞
- 棒球》超強胖子投手 夢想挑戰大聯盟（影音）
- MLB》上次休假是10年多前 一朗：沒棒球我會死
- MLB》伸卡救援王涉嫌打妻子 遭禁賽15場
- MLB》川崎宗則找新東家 「台灣也是考慮選項」
- MLB》「50男」朴炳鎬狀況火燙 熱身賽敲了6轟
推薦新聞
-
NBA》康利獨得36分 灰熊主場趕跑溜馬2017/03/30 13:57
-
NBA》蛻變後的林書豪 馬里昂：我喜歡這小子2017/03/30 13:45
-
NBA》首節落後22分 勇士照樣逆轉馬刺收下9連勝2017/03/30 12:06
-
棒球》超強胖子投手 夢想挑戰大聯盟（影音）2017/03/30 11:42
-
MLB》他的打擊姿勢超狂 讓網友都讚嘆（影音）2017/03/30 10:27