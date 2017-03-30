中職》高國輝左腕受傷休2週 苦嘆無法「回家」
2017/03/30 18:11
高國輝。（資料照，林正堃攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕開季至今才打3場比賽，富邦悍將主砲高國輝卻因左手腕受傷，須先休息1至2週，今起先下二軍養傷。
昨晚對戰中信兄弟，高國輝9局上打擊時，突然覺得左手腕無力而退場，該打席由高孝儀在2好3壞時接手代打。經X光檢查後，高國輝表示，幸好骨頭沒問題，可能是傷及韌帶，手才會腫起來，至少要休1週。
高國輝左手腕已包紮起來，他表示，經典賽集訓時已感覺手腕有點不適，可能是長期累積導致。「OK啦，1週後應該就可以比賽了，只是這禮拜沒辦法回家了。」高國輝邊說邊笑，原來，他口中的「回家」指的是桃園球場。
富邦明起移師桃園，與猿隊進行3連戰，高國輝生涯在桃園球場特別會開轟，因而有「桃園王」稱號，對於暫時無法在桃園比賽，他不免覺得可惜，但仍說：「慢慢來吧，先把手傷處理好。」
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