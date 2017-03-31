中職》林哲瑄酸文主角真的是他？全嫂臉書回應

林益全。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將球星林哲瑄昨天在臉書發文，引起外界議論，有網友揣測內文所指的是隊友林益全，雖然今天林哲瑄受訪時澄清自己沒有針對任何人，但林益全妻子林家嘉在臉書寫下「本是同根生 相煎何太急」又再度引發聯想。

林哲瑄昨天賽後在粉絲頁貼文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」意外引發網友關注， 今天受訪他也強調自己沒有特別針對誰，只是覺得積極守備對於團隊士氣而言很重要 。

不過，林益全妻子林家嘉今天也在臉書發文，「本是同根生 相煎何太急」又再度引起外界聯想，是否真如網友們所猜測，貼文中所提到的主角確實是林益全。為避免爭議，林家嘉也在該則貼文上加了hashtag，強調自己只是在教女兒蝦卷背詩，但有不少網友力挺林益全，要他加油。

林家嘉臉書全文。（取自林家嘉臉書）

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