中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響

林哲瑄（左）與林益全（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕林哲瑄臉書一則貼文，引爆悍將休息室不和諧，富邦教練葉君璋昨找來林益全、林哲瑄等人召開閉門調解會議，讓兩位當事人當面把話說清楚。意外成為被「鬥」的主角，林益全的情緒也確實受到影響。

今日出刊的《自由時報》報導，林益全受訪表示，「我相信哲瑄不是針對我，就算是，我相信也是出於善意，對事不對人。我會努力把自己做到最好。」

林益全妻子林家嘉也在臉書發文：「本是同根生，相煎何太急！」雖然為了避免爭議而在貼文加上標籤強調只是在教女兒蝦卷背詩，似乎也是在替丈夫抱不平。

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