中職》林益全很少撲球？ 葉總授意的

富邦悍將總教練葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將前天不敵中信兄弟，吞下2連敗，富邦外野手林哲瑄賽後發文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」隊友和別隊球員也紛紛在底下留言，引起網友熱議，甚至將矛頭指向林益全，這也意外掀起富邦的休息室風暴。對此，總教練葉君璋召集林哲瑄等人開會，希望能化解誤會。

今日出刊的《自由時報》報導，葉總針對此事召集林哲瑄、林益全及胡金龍、高國輝等資深球員開會。葉總表示，林益全曾在2014年曾因撲球造成左肩脫臼和肩關節唇破損，並提醒過他非必要不要撲球，以免造成本季報銷等嚴重後果，也將一切告知林哲瑄。

葉總也說，這件事對球隊當然會有影響，不過這是正面影響，可激勵彼此，職棒除了勝負之外，還需要話題，林哲瑄就創造了話題。

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