時隔12年野獸林志傑合體恩師 5SBL球星陣容「開外掛」

有目前效力CBA浙江廣廈的「野獸」林志傑為基隆市打全運會。（記者簡惠茹攝）

［記者簡惠茹／宜蘭報導］籃球球星林志傑時隔12年，再度與國中恩師傅明仁華麗合體，披上基隆戰袍出戰全運會，在基隆長大的林志傑說，就像打台灣隊是一種榮耀，一定要為基隆再打一戰。

全運會籃球資格賽6日起在宜蘭高中體育館開打，今晚基隆市對台南市，基隆隊的陣容簡直開外掛，由傅明仁擔任總教練，隊員包含目前效力CBA浙江廣廈的「野獸」林志傑，及SBL球星蘇翊傑、林冠綸、林志傑、陳孝榮和李啟億，讓全運會資格賽就像明星賽般星光閃閃。

「就像打台灣隊是一種榮耀，一定要再幫基隆打一次。」時隔20年，籃球員林志傑再度披上基隆的戰袍，代表基隆市籃球隊打全運會，林志傑說，一直以來都沒有機會幫基隆打比賽，只有18歲的時候曾經打過區運會，直到後來因為加入SBL，沒有時間參加全運會，之後打CBA，比賽期間球隊會擔心球員受傷，今年嘗試跟球隊溝通，現在休賽期間回到台灣，很希望能為基隆再打一次。

林志傑沒有拿任何酬勞，與國中恩師傅明仁再度合體，他說，老師不但是以前國中的老師，更是他在台啤隊時期的教練，雖然十幾年的時間沒有跟老師有機會合作，這次一起為基隆出戰，又找回以前的默契，隊友也都很棒，很有天分，大家一起繼續加油。

籃球球星林志傑（右）時隔12年，再度與國中恩師傅明仁（左）華麗合體。（記者簡惠茹攝）

傅明仁是前台啤總教練，現在於正濱國中服務，他說，12年左右的時間沒有跟志傑合作的機會了，想到當初帶他打區運會的時候，他還只是高中生，當時還會怯場的他，現在已經是職業選手了，感受到他的自信與成熟，這次跟他說，基隆培養你那麼多年，該回來基隆回饋一下了，林志傑毫不猶豫就說，「好啊我打」。

除了林志傑以外，有台灣Kobe之稱的達欣隊林冠綸、富邦勇士隊陳孝榮、達欣隊蘇翊傑，裕隆隊李啟億，合體為基隆連打三天勝仗，首日對上花蓮縣、昨天對上新北市，今天晚上對台南市又贏下一局。傅明仁說，他們都是道地基隆出生的子弟，也都是我的學生，看到學生們現在一個個在球場奔馳，成熟穩健，就覺得非常驕傲。

基隆隊的職業級華麗陣容吸引許多觀眾到球場觀賽，宜蘭高中籃球場被擠得水洩不通，今天比賽中林冠綸的表現更贏得連連掌聲，三節末段林冠綸連續三分球得手拉開雙方比數，全場尖叫聲不斷，基隆的球隊讓許多觀眾紛紛表示，基隆根本開外掛，太強了；有宜蘭高中學生說，居然能在學校看到職業級水準的比賽，太幸運了。

目前效力CBA浙江廣廈的「野獸」林志傑為基隆市打全運會。（記者簡惠茹攝）

台灣Kobe林冠綸今晚三分球連連出手。（記者簡惠茹攝）

基隆隊還有籃球明日之星王柏智，現在就讀國立體育大學。（記者簡惠茹攝）

基隆隊伍包含目前效力CBA浙江廣廈的「野獸」林志傑，及SBL球星蘇翊傑、林冠綸、林志傑、陳孝榮和李啟億。（記者簡惠茹攝）