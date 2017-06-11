MLB》馬林魚1分輸給海盜 怪力男還被砸傷（影音）
2017/06/11 12:37
〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚作客海盜6：7吞下敗仗，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）開賽就被觸身球砸傷，賽後接受X光檢查，雖然沒有大礙，但球團考量到他的傷病史，將他列入每日觀察名單。
史坦頓今天打第2棒右外野手，1局上被海盜先發威廉斯（Trevor Williams）95英里速球擊中手腕，在防護員緊急處理後，當下即因傷退場，由日籍球星鈴木一朗代跑，並接續之後的守備工作，4打數繳出1安打、2三振。
史坦頓去年季末因拉傷草草結束球季，2015年也曾因左手傷勢只打了74場。賽後史坦頓經X光檢查確定沒有骨折和結構性傷害，但瘀傷需要幾天才能消腫，為傷勢保險起見，馬林魚將他列入觀察名單，史坦頓說，今年球季已為了一些鳥事浪費太多時間，這不會讓他感到沮喪，反而能因此獲得緩衝。
馬林魚在史坦頓退場後，開局攻下3分，前6局打完6：4領先，海盜在7局下莫瑟（Jordy Mercer）三壘打和賈索（John Jaso）二壘打逆轉，7：6留下勝果。
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