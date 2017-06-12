超馬》征服亞馬遜叢林大冒險 陳彥博230公里賽獲銅
2017/06/12 15:38
陳彥博完賽後亮出國旗。（陳彥博提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕我國超馬鬥士陳彥博通過叢林毒蛇猛獸、大自然惡劣氣候考驗，他在祕魯亞馬遜叢林230公里超馬賽，花費五天順利完賽，以第三名之姿通過終點，他也不忘拿著國旗，讓世界看見台灣。
陳彥博獲美國公益組織邀請，參加此叢林超馬賽，這是陳彥博生涯首度挑戰叢林賽道，賽前他相當緊張，實際比賽後，感觸更深，他賽後親筆寫下心得，他表示，「這是一場無法令人享受的賽事，5天鞋子從來沒有乾過，摔了至少20次以上，渾身是傷，令人壓抑、屏息著希望安全度過每一天。」
五天賽事意外漫長，陳彥博途中多次受傷，摔傷、撞到膝蓋、腳踝扭到，對於惡劣的環境，他表示，有點快要受夠了這叢林，想要趕快結束比賽。
以第三名頭銜完賽，陳彥博表示，對自己的成績不是很滿意，即使有許多大賽的歷練，我想這場比賽也讓我體認到自己的經驗不足，世界很大，我還必須要學習更多的知識與技巧。
陳彥博渡河流。（陳彥博提供）
相關新聞
- 超馬》陳彥博首度挑戰叢林賽 回到最初的自己
- 超馬》「谷關七雄」地獄級越野賽 300名超馬選手來台挑戰
- 極地鬥士陳彥博冒險營開課 邀請暖爸修杰楷體驗
- 鎮西堡超馬女跑者作弊 團長道歉
- 鎮西堡超馬 2000跑者自我挑戰
推薦新聞
-
中職》7兄弟明星賽落榜 陳江和57萬票最悲情2017/06/12 16:08
-
NHL》企鵝史坦利盃連霸 場邊球迷生啃鯰魚2017/06/12 15:42
-
網球》納達爾法網一盤未失 預約溫布頓冠軍？2017/06/12 14:34
-
MLB》洗澡受傷不敢講 終結者被打爆有隱情2017/06/12 13:45
-
今日MLB戰績2017/06/12 13:36