超馬》征服亞馬遜叢林大冒險 陳彥博230公里賽獲銅

陳彥博完賽後亮出國旗。（陳彥博提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕我國超馬鬥士陳彥博通過叢林毒蛇猛獸、大自然惡劣氣候考驗，他在祕魯亞馬遜叢林230公里超馬賽，花費五天順利完賽，以第三名之姿通過終點，他也不忘拿著國旗，讓世界看見台灣。

陳彥博獲美國公益組織邀請，參加此叢林超馬賽，這是陳彥博生涯首度挑戰叢林賽道，賽前他相當緊張，實際比賽後，感觸更深，他賽後親筆寫下心得，他表示，「這是一場無法令人享受的賽事，5天鞋子從來沒有乾過，摔了至少20次以上，渾身是傷，令人壓抑、屏息著希望安全度過每一天。」

五天賽事意外漫長，陳彥博途中多次受傷，摔傷、撞到膝蓋、腳踝扭到，對於惡劣的環境，他表示，有點快要受夠了這叢林，想要趕快結束比賽。

以第三名頭銜完賽，陳彥博表示，對自己的成績不是很滿意，即使有許多大賽的歷練，我想這場比賽也讓我體認到自己的經驗不足，世界很大，我還必須要學習更多的知識與技巧。

陳彥博渡河流。（陳彥博提供）