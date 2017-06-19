MLB》搭機橫跨美國只投1局 查普曼：就是想幫助球隊！（影音）

查普曼復出首戰投出三上三下。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯龍頭洋基今以3：4不敵運動家苦吞六連敗，與同區第二紅襪只剩0.5場勝差，亟欲幫忙的終結者查普曼（Aroldis Chapman）提前復出搭機直奔球場，歸隊首戰投出三上三下，招牌火球也催上101.7英哩（約163公里）。

查普曼上月中因左肩旋轉肌發炎進入傷兵名單，本週於2A進行首場復健賽表現不盡理想，僅投0.2局責失2分，三振保送各二，但客場5連敗的洋基決定提前召回查普曼。

相隔超過一個月重回大聯盟投手丘，查普曼用招牌火球宣告自己強勢回歸，8局下1分落後時登板火速飆K，面對第一名打者就催出此役最快101.7英哩火球，隨後查普曼連續製造兩個滾地出局，回歸首戰俐落三上三下，9局上洋基無功而返以一分差輸球苦吞6連敗。

查普曼賽後透過翻譯表示，自己覺得很健康、很強壯，球速有催上來，控球還不夠犀利，但幾天後就能找回手感。查普曼此役投1局用8球僅1球壞球，其中5球都超過100英哩。

查普曼亟欲回歸幫助球隊。（USA Today Sports）

總教練吉拉迪（Joe Girardi）則說，查普曼歸隊非常棒，球隊已經失去他好一陣子。面對外界質疑為何要讓查普曼搭飛機橫越整個美國，千里迢迢出賽只投1局的比賽，吉拉迪出面緩頰，表示自己能理解球團考量。洋基明休兵一天，後天展開主場六連戰。

「歷史上有多少球隊因為一場比賽丟了分區冠軍？又有多少球隊因為一場比賽痛失季後賽席位？（讓查普曼奔波出賽）作法的確不盡理想，這我能明白，但他是在休息日移動，很多其他球員是比完賽還要搭機呢。」吉拉迪說，強調如果球員能拿出最佳表現，就會希望他來。

對此查普曼回應，他看了球隊作客天使與運動家的比賽，雖然自己可能還需要一場復健賽調整，但他仍想挺身而出、飛到奧克蘭幫助球隊與牛棚，「沒能在那幫忙讓我很難熬，因為我就是想幫忙球隊，只能眼睜睜地遠眺實在很折騰人。」查普曼說。

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