NBA》布魯克林連線拆夥！籃網與湖人完成重磅交易

「布魯克林」連線打完1季就拆夥。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕布魯克林連線拆夥！籃網今天送走前明星球員B.羅培茲（Brook Lopez）與首輪第27順位選秀權，向湖人換來羅素（D'Angelo Russell）與莫茲戈夫（Timofey Mozgov）。

對湖人來說，這筆交易能清出莫茲戈夫5400萬美元的合約，也能在2018年自由市場空出薪資空間追求其他球星，包括先前傳出喬治（Paul George）與詹姆斯（LeBron James）；湖人換來的B.羅培茲合約將來到最後一年，過去9季場均18.6分、7.1籃板。

對重建的籃網來說，則能獲得一名未來有機會成為新看板的年輕後衛羅素，這位2015年榜眼才21歲，過去2季可貢獻場均14.3分4助攻，美國知名記者Adrian Wojnarowski‏認為，籃網亞特金森（Kenny Atkinson）對羅素來說會是更理想的教頭。

籃網換來羅素。（歐新社）