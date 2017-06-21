NBA》籃網湖人交易案 美媒：林書豪是大輸家
2017/06/21 09:37
美媒分析認為，林書豪可能會逐漸失去先發控衛，最後被羅素取代。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕籃網送走B.羅培茲（Brook Lopez）、迎來湖人控衛羅素（D'Angelo Russell）與中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov）。美國媒體直言，籃網控衛林書豪未來可能會被羅素取代，是這筆交易的輸家。
美國媒體「Fansided」表示，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）擅於控衛養成，他曾在尼克帶起林書豪，到了老鷹則幫助提格（Jeff Teague）、施洛德（Dennis Schroder）與麥克（Shelvin Mack）等3人。
「羅素在湖人表現不符合期待，但他現在能在亞特金森的帶領下獲得救贖。」該文作者寫道，林書豪當然還是籃網的重要球員，「但亞特金森知道他已經達到有限的天花板，20出頭的羅素卻還有許多成長空間。」
文章最後指出，林書豪在球季初期還是會先發，他能否和羅素並肩作戰還有待觀察，然而，一旦羅素獲得亞特金森的信任，林書豪可能又得轉戰下一支球隊。
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