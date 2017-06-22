中國桌球賽》日本怪物少年又發威 13歲打敗41歲！

張本智和打敗山索諾夫後激動倒地慶祝（取自國際桌總臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕2003年，白俄羅斯老將山索諾夫成為歐洲冠軍時，日本「怪物少年」張本智和才剛出生。

6月27日才滿14歲的張本智和，今天在中國桌球公開賽男單首輪以4:3（11:4、9:11、11:5、9:11、8:11、11:5、11:8） 力退41歲的山索諾夫，闖進16強，明天將對決今年世錦賽曾擊敗他的中國名將許昕。

張本智和在今年世錦賽爆冷殺進男單八強後，世界排名已竄升至39名，這回首次回到父親張宇的家鄉成都參賽，也備受矚目。

初生之犢的張本智和也沒有辜負鄉親的期盼，在一場相差近28歲的「跨世代對決」，扳倒世界排名12的「白色巨塔」山索諾夫，這也是他繼世錦賽擊倒日本一哥水谷隼後，生涯又一鉅作。

13歲的張本智和（左）爆冷擊敗41歲的山索諾夫（取自國際桌總臉書）

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