MLB》里昂單場4打點 紅襪勝天使向老爹致敬 （影音）
2017/06/24 15:23
〔體育中心／綜合報導〕紅襪里昂（Sandy Leon）今單場4打數3安打，繳出4分打點，隊友拉米瑞茲（Hanley Ramirez）則敲出生涯第250轟，在兩人的火力挹注之下，紅襪以9：4擊敗來訪的天使。
紅襪在1局下就靠柏格茲（Xander Bogaerts）安打先拿1分，接著天使先發邁爾（Alex Meyer）連續2次暴投再送2分。雖然天使靠著西蒙斯（Andrelton Simmons）安打討回1分，但拉米瑞茲與里昂先後在4局、6局開轟把比數改寫為7：1。
落後的天使並沒有放棄，7局上4支安打拿下3分，但里昂在8局下敲二壘安打再添2分，終場紅襪以9：4贏球，也讓今天舉行退休背號儀式的「老爹」歐提茲（David Ortiz）帶著勝利回家。
里昂。（美聯社）
柏格茲率先為球隊拿下分數。（USA Today）
紅襪今天退休歐提茲的34號。（法新社）
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