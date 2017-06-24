中職》百觸幫球隊先馳得點 王勝偉五味雜陳
2017/06/24 22:19
中信兄弟王勝偉。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟王勝偉的生涯第100次觸身球，出現在力阻Lamigo桃猿隊封王的關鍵戰役。3局上滿壘時，猿隊洋投史博威一記失投內角球砸在王勝偉手上，幫助中信兄弟先馳得點，這顆「百觸」還帶有打點，間接幫球隊拿下勝利，也讓他追平前隊友陳瑞昌的觸身球紀錄。
王勝偉說，只要能幫助球隊贏球，無論何種方式都可以，但能上壘當然還是安打最好，不會有人想被砸，當時目標安打或犧牲打幫球隊得分，雖然被砸但也是得分方式之一，被史博威砸到那球應該是內角滑球，若是伸卡球就比較危險。
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