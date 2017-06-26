MLB》國民牛棚太會砸鍋 68歲老球迷竟「氣死」

國民本季後援防線不穩。圖為國民投手羅梅洛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民牛棚本季時常崩盤，後援投手防禦率排在全聯盟倒數第5，一名68歲的球迷日前看到牛棚又砸鍋，竟氣到過世。

6月19日國民對馬林魚的比賽，前6局打完國民握有7：6領先，但7局下被馬林魚史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟追平，9局下再被歐蘇納（Marcell Ozuna）揮出再見安打，國民再度遭對手逆轉輸球。

《Richmond Times-Dispatch》報導，68歲的老球迷基勒布魯（Patrick Killebrew）看到國民牛棚又搞砸，相當生氣，隔天竟在家中過世。基勒布魯的訃聞中竟開嘲諷，「代替鮮花，請捐物資給國民牛棚。」

國民先發群本季防禦率為3.83，排在全聯盟第4、國聯第3，但牛棚問題大，其防禦率高達4.88，全聯盟倒數第5、國聯倒數第3，雜鍋次數高達12次，並列全聯盟第7，但國民仍以45勝30敗的戰績，穩居國聯東區龍頭，領先第二名的勇士有9場。

國民遭馬林魚逆轉。（資料照，美聯社）

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