MLB》林子偉生涯首度先發 締造台灣新紀錄

林子偉是台灣第4位升上大聯盟的野手，也是年紀最輕的一位。（取自BOSTON HERALD網站）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪今早7時10分在主場展開與雙城的系列賽，林子偉才上大聯盟第3天就擔任先發第9棒三壘手，締造台灣野手史上最速先發的紀錄，有機會今天就達成大聯盟生涯首安。

林子偉在25日升上大聯盟，當天也在9局下擔任代跑出場；26日則在8局上替補守三壘，有3次守備機會；今天紅襪在芬威球場迎戰來訪的雙城，由王牌塞爾（Chris Sale）先發主投，林子偉擔任先發三壘手，排在第9棒，將力抗雙城先發強投貝里歐斯（Jose Berrios）。

過去台灣有3名野手登上大聯盟，陳金鋒在2002年9月15日初登場代打，相隔15天才以先發四棒左外野手亮相；胡金龍2007年9月2日初登場代打，相隔22天才擔任先發8棒游擊手；林哲瑄在2012年4月15日替補守備，等了超過1個月才在5月22日以先發9棒右外野手登場；林子偉僅3天就擔任先發，寫下台灣野手最速紀錄。

紅襪戰雙城先發陣容：

1. RF 貝茲（Mookie Betts）

2. 2B 佩卓亞（Dustin Pedroia）

3. SS 柏格茲（Xander Bogaerts）

4. 1B 莫爾蘭 （Mitch Moreland）

5. LF 班尼泰迪（Andrew Benintendi）

6. DH 楊恩（Chris Young）

7. CF 布雷德利（Jackie Bradley Jr.）

8. C 里昂（Sandy Leon）

9. 3B 林子偉

先發投手 塞爾

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