MLB》陽春砲轟進泳池 響尾蛇3連勝氣走費城人

響尾蛇今以6:1擊敗費城人，拿下系列賽三連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今在主場迎戰費城人，強投葛蘭基（Zack Greinke）今日主投五局失1分，被敲出3次安打，送出5次三振，終場響尾蛇以6：1擊敗費城人，拿下系列賽的連三連勝。

打擊方面，響尾蛇第一局靠著首棒何曼（Chris Herrmann）陽春砲轟出第1分。三局下，響尾蛇無人出局攻占滿壘，在前一場比賽拿下致勝分的迪斯卡索（Daniel Descalso）再度敲安建功，讓隊友跑回2分，接連的安打讓他們在3局結束就取得6分大幅領先。

費城人先發皮維塔（Nick Pivetta）前三局就被打出7支安打失6分，還送出了5次保送，防禦率5.40，苦吞本季第4敗。

何曼的陽春砲直接轟進球場中右外野方向的游泳池內，一開賽就率先拿下一分，泳池旁的球迷也都十分興奮。

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