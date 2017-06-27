MLB》陽春砲轟進泳池 響尾蛇3連勝氣走費城人
2017/06/27 10:23
響尾蛇今以6:1擊敗費城人，拿下系列賽三連勝。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今在主場迎戰費城人，強投葛蘭基（Zack Greinke）今日主投五局失1分，被敲出3次安打，送出5次三振，終場響尾蛇以6：1擊敗費城人，拿下系列賽的連三連勝。
打擊方面，響尾蛇第一局靠著首棒何曼（Chris Herrmann）陽春砲轟出第1分。三局下，響尾蛇無人出局攻占滿壘，在前一場比賽拿下致勝分的迪斯卡索（Daniel Descalso）再度敲安建功，讓隊友跑回2分，接連的安打讓他們在3局結束就取得6分大幅領先。
費城人先發皮維塔（Nick Pivetta）前三局就被打出7支安打失6分，還送出了5次保送，防禦率5.40，苦吞本季第4敗。
何曼的陽春砲直接轟進球場中右外野方向的游泳池內，一開賽就率先拿下一分，泳池旁的球迷也都十分興奮。
相關新聞
- MLB Live》林子偉2打數1安打 紅襪2：1領先
- MLB》生涯首打席就敲安 美國球迷狂讚林子偉
- MLB》光芒送走2潛力新秀 換來胡智為首K苦主
- MLB》生涯首打席就敲安！ 林子偉寫台灣最速紀錄（影音）
- MLB》為何讓林子偉先發？ 紅襪教頭解釋原因
推薦新聞
-
NBA》豪爾德加盟黃蜂 與克里佛再度聚首2017/06/27 11:48
-
MLB》177公里平飛球 小熊游擊飛撲美技登官網（影音）2017/06/27 11:39
-
網球》納達爾目標不是球王 溫布頓看好費德爾2017/06/27 11:10
-
NBA》魏少抱回最大獎MVP 完整得獎名單看這裡2017/06/27 11:09
-
MLB》陽春砲轟進泳池 響尾蛇3連勝氣走費城人2017/06/27 10:23