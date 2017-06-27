NBA》奪年度最佳隊友 諾維斯基：應該沒有隊友投我

諾威斯基抱回年度最佳隊友獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕剛傳出有望簽新約，一圓生涯20年夢的小牛39歲當家球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），摘下年度最佳隊友，在發表感言時，諾威斯基笑說，「應該沒有隊友投給我吧！」

NBA年度最佳隊友是表揚無私打球並足以成為楷模的球員，由6位NBA傳奇球星提名，再由近300名全體NBA球員票選，曾在2013-14球季以第三名擦肩而過，諾威斯基今抱回這座獎項，不忘調侃自己，「謝謝大家，這是個非常棒的獎，我確定應該沒有我的隊友投給我。」

諾威斯基接著說道，「這個賽季和隊友有個成功的一年，雖然有時比賽打得很辛苦，但我只想和他們享受比賽。」最後諾威斯基也感謝家人、老闆、團隊和隊友每一天的支持，「在NBA打球，有時比想像中困難，但我希望繼續在場上拚戰。」

諾威斯基本季54場出賽，場均14.2分6.5籃板1.5助攻。

諾威斯基和小牛可望簽下新約。（資料照，美聯社）

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