NBA》拒當萬年老二 格林奪最佳防守球員

格林奪得年度最佳防守球員。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕連著3年和年度最佳防守球員（DPOY）擦身而過，勇士防守大鎖格林（Draymond Green）總算如願以償獲獎，成為勇士隊史第一人。

格林場均10.2分、7.9籃板、7助攻、2.03次抄截，稍早他才差點全票入選年度最佳防守陣容，今年在DPOY項目，有連2年得主雷納德（Kawhi Leonard）和爵士戈貝爾（Rudy Gobert）競爭，格林日前也不想將得失心放得太重，受訪時澄清只要奪冠就好，防守球員並不重要。

奪回失去的總冠軍，又有年度個人大獎加身，格林穿著短褲上台領獎，他表示，要感謝所有人，謝謝NBA、上帝讓他走上籃球這條路，以及家族和勇士團隊的支持，包括隊友杜蘭特、湯普森、柯瑞等人，也笑說準備的小抄不見了，很怕忘記一些該感謝的人。擁回最佳防守球員，格林也成為隊史第一人獲得此獎項。

格林著短褲搶鏡獲獎。（美聯社）

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