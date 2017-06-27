NBA》年度最佳總教練 火箭丹東尼生涯第2度獲獎

丹東尼。（取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）獲選2016-17年度最佳總教練。本季是他執教火箭的第1個球季，他帶領火箭取得55勝27敗的戰績，排名西部第3。

這次是丹東尼生涯第2次獲選年度最佳總教練，他曾在2004-05年執教太陽時獲獎，當年太陽戰績62勝20敗，排名全聯盟第1。

「我從來沒想過自己會在紐約感謝媒體記者投票給我，」丹東尼說，「讓我獲選年度最佳總教練。」丹東尼在2008年到2012年執教尼克時並不順利，前3季只有2010-11年打進季後賽，最後在第4季離職。

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