禪師傑克森辭籃球總裁 與尼克分道揚鑣

〔中央社〕掌兵符先後帶隊摘下11次NBA總冠軍金盃、寫下傲人紀錄的「禪師」傑克森，今天宣布辭卸紐約尼克隊籃球營運總裁之職，指這是經與尼克老闆多蘭（Jim Dolan）共同的決定。

多蘭與傑克森討論尼克未來走向後，決定分道揚鑣；傑克森宣布退休後於2014年3月復出，接掌尼克隊運作近3年，但尼克的表現始終呈欲振卻乏力的情況。

多蘭說：「經過深思與熟慮，我倆都認為尼克今後應走不同的方向。」

「傑克森是NBA史上最成功與出名的教頭和球員之一，他對籃球比賽的遺教無人能出其右。我們祝福他，並感謝他身為尼克球員和主管對尼克所做出的貢獻。」

尼克隊1970年、1973年兩次奪下NBA總冠軍，當時傑克森是效力尼克的強力前鋒；後來轉任教練後，傑克森在1990年代指導「籃球之神」喬丹和公牛隊6度奪下NBA總冠軍；1999年2004年在湖人隊帶兵期間，又帶領湖人5次摘下NBA總冠軍。