中職》睽違13個月再登板 謝榮豪亢奮：像冠軍賽
2017/06/29 19:35
中信兄弟謝榮豪。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟投手謝榮豪昨對桃猿中繼1.1局無失分，是他繼去年5月5日後，睽違逾13個月在一軍登板。面對久違的一軍投手丘，他形容自己亢奮的心情：「跟冠軍賽差不多吧！」
謝榮豪投1.1局面對6打席，被敲1安、送出1K，用28球為傷後復出最多，他說：「投球感覺很好，今天也是正常痠痛，但內容還要再加強，可能太興奮了，控球落差較大。」
謝榮豪去年季後進行右肘手術，清除骨刺並修復軟骨破裂，直到今年5月17日才開始在二軍登板，並於25日重返一軍。他表示，現在身體狀況回復9成，剩下就是適應比賽強度，例如至今在二軍也沒試過的連2天出賽。
謝榮豪回歸對兄弟牛棚有助益，去年空白大半季的成績，也盼能盡快拚回來，目標就是先幫球隊拿到下半季冠軍，他說：「每一場比賽都想拚，個人成績好，對球隊也有幫助。」
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