中職》「低調哥」激動狂跳超搶鏡 陳禹勳幽默回應（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨天在延長賽以8：7擊敗中信兄弟，上半季勇奪40勝，為中職史上第2多，陣中守護神「鄉長」陳禹勳也拿下第20次救援成功，成為聯盟上半季第一人，也是史上首位半季20次救援成功的土投，而陳禹勳關門時，本壘後方球迷在觀眾席上狂跳意外成為焦點。

桃猿與兄弟連2天打進延長賽，林智平昨天在10局下敲出關鍵二壘安打，取得超前分，桃猿終結者陳禹勳昨天在10局下登板守成，後援1局被敲2支安打，投出1次保送，最後在滿壘情況下解決掉「強打少年」陳子豪，驚險守住球隊勝利，除了助隊拿下上半季第40勝外，也收下單季第20次救援成功，成為聯盟首名達陣的本土投手。

此外，陳禹勳上場時，本壘後方一名身穿「低調」字樣衣服的球迷狂跳超搶鏡，陳禹勳也有注意到他，賽後發文表示，「低調哥，辛苦了...跳整場餒～謝謝你跟我揮手，明天再見啦。」

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