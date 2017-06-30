中職》「低調哥」激動狂跳超搶鏡 陳禹勳幽默回應（影音）
2017/06/30 07:34
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨天在延長賽以8：7擊敗中信兄弟，上半季勇奪40勝，為中職史上第2多，陣中守護神「鄉長」陳禹勳也拿下第20次救援成功，成為聯盟上半季第一人，也是史上首位半季20次救援成功的土投，而陳禹勳關門時，本壘後方球迷在觀眾席上狂跳意外成為焦點。
桃猿與兄弟連2天打進延長賽，林智平昨天在10局下敲出關鍵二壘安打，取得超前分，桃猿終結者陳禹勳昨天在10局下登板守成，後援1局被敲2支安打，投出1次保送，最後在滿壘情況下解決掉「強打少年」陳子豪，驚險守住球隊勝利，除了助隊拿下上半季第40勝外，也收下單季第20次救援成功，成為聯盟首名達陣的本土投手。
此外，陳禹勳上場時，本壘後方一名身穿「低調」字樣衣服的球迷狂跳超搶鏡，陳禹勳也有注意到他，賽後發文表示，「低調哥，辛苦了...跳整場餒～謝謝你跟我揮手，明天再見啦。」
相關新聞
- 中職史博威強碰羅曼 今日賽事預告與轉播
- 中職》陳子豪單場雙響砲 躍升聯盟全壘打王（影音）
- 中職》力猛狂飆11K破紀錄 悍將賞統一7連敗（影音）
- 中職》桃猿半季40勝成聯盟第2支 陳禹勳半季20救援本土最佳
- 中職》平飛球直擊一壘審 他用左右腳判定界外（影音）
推薦新聞
-
足球》C羅提前離隊赴美 與龍鳳胎團聚2017/06/30 09:10
-
MLB》林子偉再敲安打 追平台灣2大名將紀錄2017/06/30 07:59
-
金援選手 不該齊頭式假公平2017/06/30 06:00
-
小愛懷女寶寶 江宏傑要當爸爸了2017/06/30 06:00
-
林子偉連5天上陣 普拉多恐來卡位2017/06/30 06:00