中職》傑尼獅表現佳 黃甘霖：希望選到像他們的選手

陳傑憲、蘇智傑表現佳，黃甘霖希望今年選秀會能選到像他們一樣的選手。（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅總教練黃甘霖指出，陳傑憲和蘇智傑是獅隊上半季表現最好的球員，希望今年選秀會能選到像他們一樣的選手。

黃甘霖表示，上半季原本以前兩名為目標，因為傷兵和洋將表現不如預期的因素未能達成，如果不是去年選秀會選到蘇智傑和陳傑憲，上半季可能還會更慘，希望今年能再選到像他們一樣帶給球隊很大幫助的新人。

黃甘霖表示，蘇智傑雖然因傷在球季開打將近1個月後才上到一軍，一上來就扛起中心打線的工作，原本設定蘇智傑守三壘，因為之前受傷的關係還沒有辦法守，但是以他的打擊能力，一定要幫他找到位置，他最近守外野的表現超過教練團預期。

陳傑憲到今天賽前安打數聯盟第1、打擊率第2，黃甘霖表示，游擊守備工作非常繁重，陳傑憲守游擊還能有這樣的打擊表現更不容易，他不但是打、守、跑三拍子的選手，拚勁也是一流，下半季還是會找機會讓他去守外野，偶爾可以放鬆一下。

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