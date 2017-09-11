MLB》曾仁和持續進化！美媒高評價拿防禦率王類比

曾仁和（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕旅美小將「土虱」曾仁和在3A的球季落幕，儘管目前仍未搭上9月的擴編列車，擠進小熊40人名單，但亮眼表現仍讓他難以被球團忽視，明年受邀參加大聯盟春訓的機會相當濃厚。

曾仁和本季分別在2A與3A出賽，2A拿下7勝3敗、防禦率2.99的成績，升上3A後表現更是神勇，戰績6勝1敗、防禦率1.80，新秀評比也登上小熊農場第13名、右投手第7名，隨時有機會站上大聯盟。

但至今小熊仍未通知曾仁和升上大聯盟，可能與「土虱」本季的投球局數有關，今年曾仁和投出生涯新高的145.1局，小聯盟球季結束後仍待在美國持續調整。

而美國媒體《USA Today》日前也專訪、分析曾仁和，並將他類比為小熊先發投手、去年防禦率王韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），就連曾仁和3A的總教練皮維（Marty Pevey）都認為，「土虱」的投球模板確實與韓德瑞克斯相當類似。

韓德瑞克斯（美聯社）

《USA Today》指出，曾仁和的球速並不算特快，約在90英哩出頭左右，靠的是精準的控球以及變化球，這與韓德瑞克斯去年的投球風格相當類似，他去年為小熊投出16勝、2.13防禦率的成績，並在塞揚獎票選上拿下第3名，對曾仁和來說這是一項極高的評價。

皮維則說：「從棒球角度來看，曾仁和投球總讓我想起韓德瑞克斯，但後者的控球能力更是一絕！」皮維接著說，「曾仁和對付打者的方式非常像韓德瑞克斯，2人都是相當聰明的投手，對於掌控比賽相當有一套。」

今年7月23日，曾仁和拿下太平洋海岸聯盟的單週最佳投手，當時他就透露本季成績進步的原因是與捕手在賽前就擬定好投球計畫，但曾仁和也強調，2A與3A是不同等級的，「在2A投的好不見得會在3A投出一樣的成績，但我始終告訴自己，必須繼續向前邁進，不能一直停在這裡。」他說。