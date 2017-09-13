中職Live》潘武雄雨天轟2分砲 新秀施子謙先發4局好投退場

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
R
|
H
|
E
|
統一
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
7
|
1
|
Lamigo
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
第五局
5局上
雨勢再度來襲，但統一獅把握機會，靠潘武雄轟出左外野兩分砲追平比數。
第四局
4局下
統一獅將陳重羽換上代手右外野，朱元勤因上一次守備撞牆退場休息，此局桃猿開始突破施子謙的球路，林泓育觸身球上壘後，朱育賢敲出安打，加上郭嚴文第二次高飛犧牲打，送回第2分，但新秀施子謙的表現仍是可圈可點。
第二局
2局下
雨停後為桃園帶來好運，1出局後陳俊秀選到保送，接著發動盜壘成功，外加高志綱傳球失誤，陳俊秀上三壘，接著郭嚴文在敲出右外野深遠飛球為桃園拿下第1分。
2局上
統一獅在1出局後，菜鳥陳重廷敲出安打，隨後因雨勢過大宣佈暫停。但高志綱、黃恩賜接連敲出滾地球出局，統一獅攻勢被瓦解。
第一局
比賽在小雨中開打，首局尚能進行，小獅施子謙先發處女秀演出完美的三上三下，賽格威一度對潘武雄丟保送、蘇智傑安打，但仍未掉分。
先發名單
|
Lamigo桃猿
|
守位
|
棒次
|
統一獅
|
守位
|
藍寅倫
|
RF
|
1
|
唐肇廷
|
LF
|
林智平
|
3B
|
2
|
郭阜林
|
DH
|
王柏融
|
CF
|
3
|
潘武雄
|
2B
|
林泓育
|
DH
|
4
|
蘇智傑
|
CF
|
陳俊秀
|
1B
|
5
|
陳鏞基
|
3B
|
朱育賢
|
LF
|
6
|
朱元勤
|
1B
|
郭嚴文
|
2B
|
7
|
陳重廷
|
RF
|
林承飛
|
SS
|
8
|
高志綱
|
C
|
嚴宏鈞
|
C
|
9
|
黃恩賜
|
SS
|
賽格威
|
P
|
先發
|
施子謙
|
P