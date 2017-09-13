中職Live》潘武雄雨天轟2分砲 新秀施子謙先發4局好投退場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 0 0 0 2 2 7 1 Lamigo 0 1 0 1 2 1 0

第五局

5局上

雨勢再度來襲，但統一獅把握機會，靠潘武雄轟出左外野兩分砲追平比數。

第四局

4局下

統一獅將陳重羽換上代手右外野，朱元勤因上一次守備撞牆退場休息，此局桃猿開始突破施子謙的球路，林泓育觸身球上壘後，朱育賢敲出安打，加上郭嚴文第二次高飛犧牲打，送回第2分，但新秀施子謙的表現仍是可圈可點。

第二局

2局下

雨停後為桃園帶來好運，1出局後陳俊秀選到保送，接著發動盜壘成功，外加高志綱傳球失誤，陳俊秀上三壘，接著郭嚴文在敲出右外野深遠飛球為桃園拿下第1分。

2局上

統一獅在1出局後，菜鳥陳重廷敲出安打，隨後因雨勢過大宣佈暫停。但高志綱、黃恩賜接連敲出滾地球出局，統一獅攻勢被瓦解。

第一局

比賽在小雨中開打，首局尚能進行，小獅施子謙先發處女秀演出完美的三上三下，賽格威一度對潘武雄丟保送、蘇智傑安打，但仍未掉分。

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