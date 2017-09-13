2017 台北世大運

中職Live》潘武雄雨天轟2分砲 新秀施子謙先發4局好投退場

2017/09/13 20:20

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

R

H

E

統一

0

0

0

0

2

2

7

1

Lamigo

0

1

0

1

2

1

0

第五局

5局上

雨勢再度來襲，但統一獅把握機會，靠潘武雄轟出左外野兩分砲追平比數。

第四局

4局下

統一獅將陳重羽換上代手右外野，朱元勤因上一次守備撞牆退場休息，此局桃猿開始突破施子謙的球路，林泓育觸身球上壘後，朱育賢敲出安打，加上郭嚴文第二次高飛犧牲打，送回第2分，但新秀施子謙的表現仍是可圈可點。

第二局

2局下

雨停後為桃園帶來好運，1出局後陳俊秀選到保送，接著發動盜壘成功，外加高志綱傳球失誤，陳俊秀上三壘，接著郭嚴文在敲出右外野深遠飛球為桃園拿下第1分。

2局上

統一獅在1出局後，菜鳥陳重廷敲出安打，隨後因雨勢過大宣佈暫停。但高志綱、黃恩賜接連敲出滾地球出局，統一獅攻勢被瓦解。

第一局

比賽在小雨中開打，首局尚能進行，小獅施子謙先發處女秀演出完美的三上三下，賽格威一度對潘武雄丟保送、蘇智傑安打，但仍未掉分。

先發名單

Lamigo桃猿

守位

棒次

統一獅

守位

藍寅倫

RF

1

唐肇廷

LF

林智平

3B

2

郭阜林 

DH

王柏融

CF

3

潘武雄

2B

林泓育

DH

4

蘇智傑

CF

陳俊秀

1B

5

陳鏞基

3B

朱育賢

LF

6

朱元勤

1B

郭嚴文

2B

7

陳重廷

RF

林承飛

SS

8

高志綱

C

嚴宏鈞

C

9

黃恩賜

SS

賽格威

P

先發

施子謙

P

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