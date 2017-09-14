鬥陣特攻》檢舉絕對有用 遊戲總監：已懲處34萬件玩家

《鬥陣特攻》遊戲總監Jeff Kaplan 跟大家談遊戲開發者如何致力於防範「遊戲中的不良行為」。（取自《鬥陣特攻》Youtube頻道）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕暴雪娛樂昨（13）日於線上釋出《鬥陣特攻》研發更新影片「誠上至上」，不同以往談研發內容，這回遊戲總監Jeff Kaplan 要跟大家談遊戲開發者如何致力於防範「遊戲中的不良行為」，並澄清「檢舉機制」絕對有用，他們已經懲處超過48萬組帳號，其中34萬件來自玩家檢舉，但他也表示，遏止不良行為不是一次改版就能處理完的事，為營造遊戲中的「樂趣感」，未來將試著增加「鼓勵」機制，希望大家能一同維持優良遊戲環境。

Jeff Kaplan指出，他聽到很多玩家說「別浪費時間檢舉，一點用處都沒有」，但他要澄清，遊戲發布至今它們已經懲處超過48萬組帳號，其中34萬件來自玩家檢舉，當他們對玩家的檢舉採取行動時，玩家將會收到回饋意見，他們一直都在試驗，至今已有2萬名檢舉人收到郵件通知，了解他們已經對其檢舉做出回應並給予相應處置，「我們希望在未來提高發送郵件的頻率」。

「我們的最高原則是如果你是不良玩家在遊戲中做出不良行為，我們會希望你從遊戲中消失。」Jeff Kaplan指出，他們就是不想讓這種玩家在遊戲中，鬥陣特攻應該是讓人為之著迷的世界，遊戲體驗也應該契合鬥陣特攻的價值觀。

然而，Jeff Kaplan也表示，他們處於很尷尬的位置，遊戲開發團隊希望向大家展現遊戲內容和特色，製作新地圖、新英雄，甚至是拍攝新動畫短片，但卻得花費非常多時間和資源去懲罰品行不良的玩家，這些系統得動用同一批設計人員，「不良行為不但破壞其他人的遊戲體驗，也使得整體遊戲開發工作明顯延宕」。

Jeff Kaplan總結，他這麼說不是為了推卸責任，而是每個人都有責任退一步思考，玩遊戲是為了好玩，希望社群玩家都能盡一份心，讓遊戲環境變成更美好，「如果你忍不住想開嘴，忍耐一下吧」。

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